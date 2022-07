Centro Sub Nuoto Faenza: Greta Amadei in evidenza alle finali del Campionato regionale Esordienti

E’ intenso il mese di luglio per i nuotatori del Centro Sub Nuoto Club 2000, mentre pallanuotisti e syncronette sono in vacanza da un paio di settimane. Alle Finali del Campionato regionale Esordienti A (CREA), andate in scena dal 5 al 7 luglio alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna, si sono messi in evidenza i due portacolori della società di Faenza. In particolare, Greta Amadei (classe 2010) ha ottenuto un bel 5° posto nei 200 metri farfalla, l’11° nei 100 farfalla e il 23° nei 100 rana, mentre Mattia Moretti (2009), iscritto inizialmente come “riserva”, si è classificato 21° nei 100 rana.

Intanto ha preso il via la Fase Finale dei Campionati Regionali estivi di Categoria in Vasca Lunga (CRCVL) che si svolge allo Stadio del Nuoto di Riccione fino a tutto giovedì 14 giugno: il Centro Sub Nuoto è riuscito a qualificare ben trenta fra nuotatrici e nuotatori Assoluti, ossia delle categorie Seniores, Cadetti Juniores e Ragazzi, che devono cimentarsi in un centinaio di gare complessivamente.

Tra loro c’è anche l’atleta di punta della società faentina, il 21enne Michele Busa, che il 19 e il 20 luglio parteciperà ad Ostia al Campionato Italiano Assoluto, nuotando nei 50 stile libero, nei 50 dorso, nei 50 e nei 100 farfalla.

Va poi ricordato che Alex Gaddoni (2008, Ragazzi) e Giada Minelli (2008, Ragazzi) nei 200 farfalla sono riusciti ad ottenere il tempo limite per partecipare al Campionato Italiano di Categoria, in programma a Roma-Pietralata dal 28 luglio al 4 agosto; è possibile che possano aggiungersi altri atleti faentini nel caso riescano ad ottenere tempi validi alle Finali dei CRCVL di Riccione.

Tocca infine ai nuotatori Master chiudere ufficialmente l’anno agonistico 2021-2022: i Campionati Europei, dal 28 agosto al 4 settembre allo Stadio del Nuoto del Foro Italico in Roma, vedranno la partecipazione di alcuni atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000.