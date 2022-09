Dopo l'Ironman, Cervia diventa capitale del Triathlon: attesi oltre 2500 atleti

Dopo la quinta edizione dell'Ironman Italy Emilia-Romagna, Cervia torna ad essere capitale del triathlon in occasione del Triathlon Event Cervia. Oltre 2500 atleti sono attesi sulla spiaggia del Fantini Club dal 30 settembre al 2 ottobre, per un grande weekend di sport e di festa. Nella giornata di sabato si svolgeranno i Campionati Italiani di Triathlon Sprint, che vedranno assegnare i titoli Assoluti, Under 23 e, novità, Age Group. A conclusione delle gare, premiazioni e Triathlon Beach Party. Mentre domenica sono in programma i Campionati di staffetta mista 2+2 e la Coppa Crono. Sarà inoltre un weekend di musica e animazione, con villaggio expo aperto dalle ore 12.00 di venerdì e possibilità di seguire le gare live su maxischermo. Domenica gran finale con aperitivo sulla spiaggia e Djset dalle 18.00.