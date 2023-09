Cervia, "lo sport fa viaggiare": torna il forum sulla spiaggia del Fantini

Torna sulla spiaggia di Cervia il Forum aperto al pubblico “Lo Sport fa Viaggiare”, che venerdì 8 settembre alle ore 17.30 coinvolgerà i più autorevoli esperti di turismo e sport, presso il Fantini Club (Lungomare G.Deledda, spiaggia 182),.

Il turismo sportivo è un segmento di mercato dal potenziale ancora non del tutto espresso, in grado di contribuire in maniera importante ad attivare le economie locali in numerosi comparti: hospitality, ristorazione e promozione del territorio. Da una ricerca realizzata da JFC risulta, infatti, che quando si parla di turismo outdoor, sempre più spesso il tema delle discipline sportive si integra con un sistema di servizi che devono essere non solo presenti sul territorio, ma anche altamente connessi con l’esperienza stessa.



Il Forum “Lo Sport fa Viaggiare”, quest’anno alla sua settima edizione, rappresenta dunque una nuova occasione per analizzare la crescita e le potenzialità del turismo sportivo, a conclusione della fortunata edizione 2022/23 della rubrica "Fantini Club LIVE: Sport Turismo", a cui sono intervenuti oltre 350 grandi ospiti del mondo dello sport e del turismo. Obiettivo dell’evento è ancora un avolta catalizzare le energie di operatori, aziende e realtà istituzionali sull’attività sportiva come risorsa turistica e sottolineare il ruolo dell'Emilia Romagna come regione all’avanguardia nell'accoglienza di eventi sportivi nazionali ed internazionali, nell'offerta di impianti sportivi di alta qualità e nella ricettività alberghiera.



Fra gli ospiti che parteciperanno all’incontro: Giammaria Manghi - Capo segreteria politica presidenza regione Emilia-Romagna;Luigi De Siervo - Amministratore Delegato lega Calcio Serie A; Massimo Righi - Presidente Lega Volley maschile; Matteo Marani - Presidente Lega Pro; Gilberto Borghi - responsabile external relations, sponsorship & events BPER Banca;Raimondo Ricci Bitti - consigliere Federazione Italiana Tennis e Padel;Claudio Coldebella - Generale manager pallacanestro reggiana; Claudio Fantini, AD Fantini Group. Coordinerà l’incontro Lorenzo Dallari, giornalista sportivo, direttore della comunicazione della Lega Calcio Serie A.



L’appuntamento con il forum “Lo Sport fa Viaggiare” è alle ore 17.30 dell’8 settembre sulla spiaggia Fantini Club di Cervia. L'ingresso è gratuito. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulle pagine Linkedin e Facebook @FantiniClub, sul canale Youtube Fantini Club e sul sito Fantiniclub.com alla pagina FantiniClubLIVE.