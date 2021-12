Ciclismo, a Lugo la Prova challenge invernale Mtb 2021

Domenica 5 dicembre, al Parco dei Mulini di Lugo, si tiene un raduno mtb e gravel per la “Prova challenge invernale Mtb 2021”. L’appuntamento è organizzato da UISP con la collaborazione della Consulta Lugo Ovest e il patrocinio del Comune di Lugo.

Una giornata che parte di buon mattino, con il ritrovo presso la sede della Consulta in via Don Angelo Ceroni a Lugo per partire tra le 7.30 e le 9.30. I percorsi sono due: 50 km per quello corto (Lugo- Castel Bolognese- Serra- Riolo Terme e ritorno a Lugo) e 70 km per quello lungo (Lugo- Castel Bolognese-Serra-Riolo Terme-Monte Mauro e ritorno a Lugo).

All’arrivo al Parco dei Mulini ristoro per tutti e le premiazioni: saranno premiate le prime dieci società con almeno cinque iscritti. Iscrizioni: 7 euro per i tesserati, 9 euro per i non tesserati.