Ciclismo, attesi duemila partecipanti al raduno “Suzuki bike day”

Sabato 8 luglio è prevista la 3° edizione del raduno ciclistico Suzuki Bike Day nelle località di Castel Bolognese, Villa Vezzano, Riolo Terme e Imola. L’evento non è competitivo e prevede la presenza di circa 2000 partecipanti. La partenza e l’arrivo sono previsti presso l’Autodromo di Imola (BO) con transito su strade comunali, provinciali e statali (S.S. n. 9 Via Emilia). È previsto un solo giro del tracciato (in senso orario).

E’ stato modificato il percorso dell’anno scorso, optando per strade già percorribili. In particolare le strade provinciali percorse (per quanto riguarda il territorio della Provincia di Ravenna) saranno le seguenti:

S.P. n. 306 R Casolana Riolese: nel tratto compreso dal km 2+570 (incrocio con la via Giovannina) al km 3+340 (incrocio con la S.P. n. 111 Camerini);

S.P. n. 111 Camerini: intera estesa (zona Castel Bolognese);

S.P. n. 66 Celle Tebano: dal km 8+210 (incrocio con SP 82 Villa Vezzano) al km 8+700 (incrocio con SP 111 Camerini);

S.P. n. 82 Villa Vezzano: intera estesa;

S.P. n. 23 Monticino Limisano: dal km 9+900 (incrocio con SP 82 Villa Vezzano) al km 12+666 (innesto con SP 306 Casolana Riolese (a Riolo Terme);

S.P. n. 306 R Casolana Riolese: nel tratto compreso dal km 7+875 (incrocio con la S.P. n. 110 Mazzolano) al km 9+020 (incrocio con la S.P. n. 23 Monticino Limisano, a Riolo Terme);

S.P. n. 110 Mazzolano (via Massarenti): intera estesa;

Per garantire la sicurezza dei numerosi partecipanti, ed assicurare un livello adeguato di percorribilità delle strade è stata predisposta una particolare regolamentazione della circolazione che prevede possibili brevi interruzioni della circolazione, per il solo tempo strettamente necessario al transito dei ciclisti, su indicazione del personale di presidio presente lungo il percorso. Sui tratti percorsi viene istituito (dalle ore 08.30 alle ore 12.30 del 08 luglio 2023) il transito con limite di velocità di 30 km/h e nel senso di marcia dei ciclisti. Saranno quindi possibili rallentamenti della circolazione sui tratti stradali sopra indicati.

Da queste misure sono esclusi i mezzi di pronto intervento e di soccorso in servizio di emergenza, i veicoli autorizzati ed i residenti (nelle sole zone interdette). Questi ultimi potranno accedere ai tratti interdetti circolando nel solo senso di marcia dei ciclisti. Il traffico potrà usufruire dei percorsi di deviazione sulla viabilità locale. Sul posto, le strade saranno presidiate da parte del personale di assistenza dell’organizzazione e delle Forze dell’Ordine, che potranno impartire puntuali prescrizioni agli utenti della strada.