Ciclismo, già 150 iscrizioni per l'edizione 2022 del Rally di Romagna

Il Rally di Romagna guarda avanti all'edizione 2022. E sono già quasi 150 gli atleti che hanno scelto la manifestazione di Riolo Terme per il prossimo anno, confermando la propria iscrizione sul sito della gara. Si tratta di una partenza decisamente sprint per la prossima edizione. Al momento, le prime iscrizioni confermano il dato del 2021; per il 35% si tratta di biker italiani, mentre quelli provenienti dall'estero si attestano al 65%. Gli atleti stranieri, provenienti dall'Europa e non solo, dimostrano così, in maniera tangibile, la propria preferenza per l'Italia, e nel caso specifico per il territorio di Riolo Terme e Casola Valsenio.