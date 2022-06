Ciclismo, giovani campioni sulle strade di Riolo Terme per il primo Trofeo Hotel Antico Borgo

143 atleti in rappresentanza di 28 squadre, tra cui 11 stranieri provenienti da 10 Paesi: sono i numeri della prima edizione della “Coppa Zappi - Trofeo Hotel Antico Borgo” che ExtraGiro ha organizzato a Riolo Terme con il sostegno della BCC Romagna Occidentale e che si è disputata l’8 giugno scorso. Una gara per Under 23 che ha anticipato di qualche giorno la partenza del Giro d’Italia della categoria, che si correrà dall’11 al 18 giugno.

“In questi anni abbiamo cercato, con tutti gli eventi organizzati, di essere testimoni di sfide importanti e di promuovere i territori - è il commento di Marco Selleri, direttore di ExtraGiro -. Le gare che stiamo organizzando in Emilia-Romagna, in collaborazione con altri soggetti del territorio, vedono la partecipazione di alcuni dei migliori talenti emergenti del ciclismo italiano e mondiale, consentendo ai giovani ciclisti del nostro Paese di crescere nel sano confronto con i più forti al mondo, grazie alla sinergia con altre importanti gare del periodo che hanno richiamato anche atleti stranieri. Tutto ciò è stato possibile anche grazie al sincero sostegno della BCC della Romagna Occidentale, da sempre al nostro fianco in queste occasioni”.

"Siamo lieti del successo di questa iniziativa che ha portato nel nostro territorio anche una dozzina di squadre dall'estero, con il loro seguito di accompagnatori, che hanno determinato indotto per le imprese del settore turistico-ricettivo. Il Ciclismo, nelle sue diverse declinazioni, è una risorsa che si conferma importante per le nostre realtà, favorita da un'attraente varietà di percorsi. Il nostro è un sostegno al valore della proposta, alle sue ricadute positive e a una visione di sviluppo orientata a progetti ecosostenibili che hanno il pregio di valorizzare i nostri territori”, afferma Luigi Cimatti, presidente della BCC della Romagna Occidentale.

La gara si è disputata sulla distanza di 156,5 km, affrontando per 9 volte un circuito leggermente ondulato di 15,5 km, con passaggio a Villa Vezzano e sotto il traguardo a Riolo Terme, prima di percorrere il decimo e ultimo giro in cui, risalendo la Casolana, la svolta a destra ha portato i corridori verso l'inedito Muro di via Ossano. Podio targato Belgio per questo primo “Trofeo Hotel Antico Borgo” con la vittoria di Vincent Van Hemelen, seguito da Ramses Debruyne e Lorenz Van De Wynkele.