Ciclismo, giovanissimi sui pedali per il “Gran Premio Minipan”

Domenica 10 aprile alle ore 9,30 scatterà il “Gran Premio Minipan”, gara ciclistica dedicata alla categoria giovanissimi e giunta alla 12esima edizione. Il tracciato, lungo 1,5 km, è situato nella zona artigianale di Massa Lombarda e vedrà gareggiare le ragazze e i ragazzi dai 7 ai 12 anni.

Il ritrovo è alle ore 8 in via Castelletto 11, presso il Centro Minipan e dalle 9,30 vedrà gareggiare le seguenti categorie: Categoria G1, ovvero ragazze e ragazzi di 7 anni percorreranno 2 giri per un totale di 3 km; Categoria G2 di 8 anni, 3 giri per un totale di 4,5 km; Categoria G3 di 9 anni, 4 giri per un totale di 6km: Categoria G4 di 10 anni, 6 giri per un totale di 9km; Categoria G5 di 11 anni, 7 giri per un totale di 10,5 km; infine, le ragazze e ragazzi della categoria G6 faranno 11 giri per un totale di 16,5 km. Verranno premiate tutte le società classificate oltre alle prime cinque ragazze e ragazzi di ogni categoria.

"È un piacere per l'amministrazione Comunale sostenere, per quanto ci è possibile, le iniziative di chi promuove l'avviamento allo sport delle nostre ragazze e dei ragazzi – dichiara il sindaco con delega allo sport, Daniele Bassi -. Lo riteniamo uno dei veicoli più efficaci per rafforzare coesione sociale e apprendimento del rispetto delle regole.

L'attività della ciclistica massese è meritoria grazie alla competenza e passione dei volontari che l'animano, a partire dalla presidente Loretta Cortecchia e dalla famiglia Fusari che, tramite Minipan, ne accompagnano generosamente la crescita. Sono certo che anche la gara ciclistica di domenica prossima ci renderà orgogliosi di ospitarla".