Ciclismo, la Granfondo Via del Sale prepara l'edizione 2023: già aperte le iscrizioni

Appena terminata l’estate e la Granfondo Via del Sale Fantini Club sta già preparando la sua edizione 2023, in programma il 2 aprile, a Cervia. Dalle ore 20 di martedì 20 settembre si apre, infatti, la prima finestra di iscrizioni sul sito della manifestazione sportiva e i cento più veloci che si iscriveranno avranno diritto alla partenza in Griglia Rossa Onore, con dorsali dal numero 51 al 1000, oltre alla maglia tecnica celebrativa dell'evento, in regalo per tutti gli iscritti. Per chi iscrive entro il 20 ottobre la quota di iscrizione è di 45 euro, salirà poi a 50 euro dal 21 ottobre e 55 euro dal 13 febbraio 2023. In attesa della 26esima Granfondo Via del Sale, l’appuntamento per ciclisti e appassionati è l'8/9 ottobre al Fantini Club di Cervia con la terza edizione della cicloturistica Strade Bianche del Sale.