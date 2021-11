Ciclismo, la prima Granfondo Sixs si disputerà sulle colline dell’appennino ravennate

La fatica, la forza, il sudore, il traguardo e la gioia di avercela fatta. Una Granfondo di MTB richiede all’atleta impegno e passione, caratteristiche che da sempre fanno parte del Dna Sixs, ed è proprio questo spirito, quello che muove ogni sfida, ad aver portato l’azienda romagnola a unire le proprie forze al Romagna Bike Grandi Eventi, già promotore del Rally di Romagna, per organizzare la prima edizione della Granfondo Sixs, gara di MTB che si terrà domenica 3 luglio 2022, con partenza e arrivo sulle colline dell’appennino ravennate.

Una gara legata strettamente al territorio in cui Sixs è nata e si è sviluppata, territorio che plana dall’appennino, ove si svolgerà in “OFF” l’intero percorso, sino al mare di Milano Marittima e degli altri lidi. La prima Granfondo Sixs si svolgerà lungo un percorso non ancora definito in tutti i suoi dettagli, ma che avrà una lunghezza di circa 58 km con 1700 metri di dislivello, e si snoderà, con partenza e arrivo a Riolo Terme, attraversando i boschi, le colline e le valli che caratterizzano questo straordinario territorio.

La Granfondo Sixs aspira a diventare, proprio come il Rally di Romagna, corsa a tappe e sua cugina prossima, una gara di respiro europeo, aperta agli atleti e ai cicloamatori che amano la competizione e la sfida con gli altri, ma ancora di più con sé stessi e i propri limiti. L'organizzazione allestirà a Riolo, nel luogo di partenza e arrivo, un’area servizi attrezzata che sarà a disposizione di tutti i partecipanti con area lavaggio bici, area ristoro, etc

“Siamo più che lieti di organizzare questa Granfondo - dice Stefano Quarneti, che insieme a Davide De Palma costituisce la Romagna Bike Grandi Eventi - per noi significa dare ai biker una nuova possibilità di gareggiare su questo territorio. E, con una manifestazione a suo nome, ci permette di prolungare e rinforzare il rapporto con Sixs, che è già partner tecnico del Rally di Romagna”.