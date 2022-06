Ciclismo, la ravennate Jolanda Sambi vince il campionato regionale esordienti

Giovedì 2 giugno si è svolto a Borgonovo (Vt) il primo Trofeo Cantina Valtidone gara di 30 km composta da due circuiti in pianura di 10 km e un circuito di 8 km al cui interno una salita di 2 km. Jolanda Sambi, ciclista ravennate della Calderara riduttori STM Bologna, passa seconda al GPM ed essendo l’unica atleta emiliano romagnola nel gruppetto di testa, ha tirato tutto il tempo per portare avanti la fuga il più possibile e non farsi recuperare dalle ragazze emiliane rimaste dietro.

Dopo un inizio di gara tranquillo alla fine della salita dell’ultimo giro, 6 cicliste si sganciano dal gruppo e arrivano in volata all’arrivo dove Jolanda Sambi, si piazza sesta assoluta dietro a 5 cicliste lombarde della categoria esordienti secondo anno e prima della categoria esordienti primo anno. Un risultato che consente alla ravennate di vincere il campionato regionale esordienti primo anno.