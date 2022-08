Ciclismo, scatta il Gran Premio ‘Roda Reda’: le modifiche alla viabilità

Domenica a Reda si svolgerà il 9° Gran Premio ‘Rôda Reda’ competizione ciclistica riservata alla categoria ‘Giovanissimi’. Per consentire lo svolgimento della gara in sicurezza è stata adottata una ordinanza per le modifiche alla viabilità. Dalle 7 alle 13 di domenica 7 agosto, divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli in: via Cupa, via Gasparetta (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cupa e l’intersezione con via Cangia), via Cangia (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Gasparetta e l’intersezione con via Cupa) e nell’area di parcheggio al civico 17 di via Gasparetta. Dalle 8 alle 13, e comunque sino alla fine della gara, è disposta la sospensione temporanea della circolazione divieto di transito sulla carreggiata per i veicoli e i pedoni, per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti sulle strade del percorso della competizione.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara; è fatto divieto ai conducenti dei veicoli immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti, è fatto obbligo ai conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose del personale preposto alla vigilanza; infine è vietato attraversare la strada che fa parte del percorso di gara.