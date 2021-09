Ciclismo, scatta l'undicesima edizione del Gran Premio Minipan

Domenica si svolgerà a Massa Lombarda il Gran Premio Minipan, la gara ciclistica per la categoria “Giovanissimi”, organizzata dalla Società ciclistica Massese, giunta alla undicesima edizione, in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda. Il ritrovo è alle 8 in via Castelletto, 11/c, presso l’Azienda Minipan di Massa Lombarda, mentre la partenza della corsa è in programma per le 9.30. La gara prevede un percorso di 1.500 metri su circuito in zona artigianale; saranno premiati i primi cinque maschi e le prime tre femmine.