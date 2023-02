Ciclismo, terzo posto di Luca Collinelli a Misano Adriatico: "Un ottimo inizio di stagione"

Il ravennate Luca Collinelli, classe 2003, portacolori del Team Technipes, ha ottenuto il 3° posto all’autodromo di Misano Adriatico al Gran Premio di Misano. Dopo una intera gara sotto la pioggia, l’epilogo allo sprint tra i corridori rimasti in gruppo, ormai solo una trentina, ha premiato Alberto Bruttomesso (Cycling Team Friuli) davanti ad Alessio Portello (Q36.5 Continental) e al giovane Collinelli, capace di mostrare subito una buona condizione in sella alla sua Bianchi Oltre XR4.

"Ci si aspettava una gara lineare, ma pioggia, vento e il ritmo alto hanno reso il finale molto selettivo - ha detto Collinelli dopo il 3° posto -. È un ottimo piazzamento che fa iniziare bene la stagione, poi speriamo di migliorarci nelle prossime gare. Per oggi devo ringraziare i miei compagni e in particolare Matteo Montefiori, che ha lavorato davvero sodo per me".

"Essere nell’ordine di arrivo è sempre un buon segnale - riassume Michele Coppolillo, direttore sportivo del Team Technipes #inEmiliaRomagna insieme a Francesco Chicchi, Mario Chiesa, Mauro Calzoni e Alberto Contoli -. Ma anche le prestazioni dei ragazzi alla Coppa San Geo e alla Firenze-Empoli nel complesso sono state molto buone, vuol dire che abbiamo lavorato bene fino a ora e che siamo pronti per affrontare una stagione impegnativa ma che aiuterà i ragazzi a crescere".