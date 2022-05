Ciclismo, la ravennate Jolanda Sambi è seconda al Trofeo Bussolati Asfalti

Domenica a Fontevivo, in provincia di Parma, si è tenuta la gara ciclistica Trofeo Bussolati Asfalti, quarta prova del “Trofeo Rosa 2022”. Una gara di 28 km che ha visto correre insieme le due categorie esordienti 1° e 2° anno, che si è svolta in 47 minuti con una velocità media di 35,7 km/h e si è decisa tutta in volata all’arrivo. Jolanda Sambi, ciclista ravennate che corre nella categoria esordienti 1° anno, per l’ UP Calderara STM Riduttori (Bologna), continua la sua scalata salendo sul secondo gradino del podio, mantenendo così la testa della classifica generale. Jolanda domenica 15 maggio sarà di nuovo in pista per il “Trofeo Rosa” a Vieste, con il 2° Memorial Andrea Colombi - Trofeo città di Vieste.