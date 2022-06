Ciclismo, Trofeo Città di Riolo Terme: modifiche alla viabilità

Il prossimo 8 giugno, dalle ore 13.00 alle ore 17.15 circa sarà prevista la sospensione della circolazione e il divieto di transito sul circuito che costituisce il percorso della gara ciclistica GP Città di Riolo Terme. Le modifiche alla viabilità interesseranno le seguenti strade

Fuori centro abitato:

SP 306 (via Casolana – via Bologna) tra l’intersezione con la SP 111 via Camerini (nel comune di Castel Bolognese) e il centro abitato di Riolo Terme;

SP 23 (via Limisano) tra il centro abitato di Riolo Terme e la SP 82 (via Trieste in località Villa Vezzano);

SP 82 tra l’intersezione con la SP 23 (in località Villa Vezzano) e la SP 66 (via Tebano nel comune di Faenza);

SP 66 (via Tebano) tra l’intersezione con la SP 82 e la SP 111(via Camerini);

SP 111;

Nel centro abitato di Riolo Terme: via Bologna – piazzale Marconi – corso Matteotti - via Costa – via Firenze – via Limisano SP 23;

Nel centro abitato di Villa Vezzano (fraz. di Brisighella): via Trieste;

Solo tra le ore 16.30 e le ore 17.15 nel comune di Riolo Terme: via Ossano, via Monte Ghebbio, via Mazzolano, via Massarenti.

Sarà facoltà degli organi di Polizia Stradale prevedere brevi periodi di apertura al traffico nel solo senso di marcia della corsa:

SP 306 con direzione Ravenna - Firenze (da Castel Bolognese verso Riolo Terme)

SP 23 con direzione Bologna-Forlì (da Riolo Terme verso Villa Vezzano)

SP 82 e SP 66 in direzione Firenze-Ravenna

SP 111 con direzione Forlì-Bologna.

Sarà inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli su tutto il percorso.