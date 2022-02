Ciclismo, un tour in e-bike di 3 giorni sulle strade del Rally di Romagna

Per l'edizione numero 12, dall'1 al 5 giugno, il Rally di Romagna ha organizzato un tour in e-bike di 3 giorni, sulle strade del Rally. Sarà possibile percorrere i sentieri della gara, ma in modalità elettrica, senza cronometro, e con una guida che porterà tutti i partecipanti sui punti più panoramici di Riolo Terme. Si tratta di una iniziativa unica nel suo genere, ed è rivolta a tutti quanti, compresi naturalmente gli accompagnatori degli atleti; sarà così possibile avere un contatto più diretto con i sentieri del Rally, gustando i 3 percorsi ed i ristori annessi.