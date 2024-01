Ciclocross, 130 atleti a Lugo per l’Adriatico Cross Tour: tutti i vincitori

Ha riscosso un buon successo a Lugo il Ciclocross di Santo Stefano traslocato in via eccezionale da Riolo Terme a Lugo dove ha avuto luogo l’undicesima e terz’ultima prova dell’Adriatico Cross Tour. Lo spettacolo tecnico-sportivo, nella cornice del parco delle Lavandaie, è stato di prim’ordine grazie al sodalizio Biotraining Cycling Team che si è prodigato con grandi sforzi per dare il meglio sul piano organizzativo con la collaborazione della Polisportiva Villafontana, dell’amministrazione comunale di Lugo, dell’Associazione Parco delle Lavandaie e del Consorzio di Bonifica della Romagna. Protagonisti circa 130 atleti tra agonisti e amatori con la loro incontrastata bravura nel mettere nelle gambe il percorso di 2.700 metri costellato da due scalinate, una discesa tecnica nel boschetto, tratti veloci e alcuni scivolosi a causa dell’erba bagnata.

Tra i risultati più rilevanti nelle categorie giovanili, in luce Omar Berlini (Polisportiva Fiumicinese Fait Adriatica), Tommaso Rossi (US Forti e Liberi-Zanetti Cicli), Alessandro Pazzaglini (Pedale Chiaravallese), Andrea Ferretti (Velo Club Cattolica) e Thomas Vanzini (Velo Club Cattolica) tra i G6 uomini, Melissa Maia Boga (Bicifestival), Leire Storani Ruiz-Navarro (Recanati Bike Team) e Viola Valente (Stella Alpina Renazzo) tra le G6 donne, Leonardo Manfredi (A Favore del Ciclismo), Lucio Baccini (Ale Cycling Team), Davide Sdruccioli (Team Cingolani), Francesco Carloni (Hard Rock Race Team) e Thomas Recchia (Pedale Fidentino Race Team) tra gli esordienti uomini secondo anno, Greta Masini (Bicifestival), Stella Forti (Team Cingolani), Viola Muccioli (Bicifestival), Olimpia Adamo (Recanati Bike Team) e Camilla Magnapane (Tormatic-Pedale Settempedano) tra le esordienti donne secondo anno, Micheal Marchini (Stella Alpina Renazzo), Filippo Cocci (Villa Sant’Antonio-Cicli Cocci), Edoardo Fabbri (Team Cingolani), Nicholas Scalorbi (Alè Cycling Team) e Matteo De Luca (Velo Club Cattolica) tra gli allievi uomini, Asia Vanuzzo (Bicifestival), Emma Vanuzzo (Bicifestival) e Margot Buldrini (Bicifestival) tra le allieve donne, Michele Campolucci (Team Cingolani), Thomas Crovetti (Gagabike Team) e Michele Affricani (Bici Adventure Team) tra gli juniores uomini, Nicoletta Bresciani (Bonfanti Racing Team), Giulia Cozzari (Team Cingolani), Alice Verri (Team Gauss), Marianna Angelica Gilioli (Lugagnano Off Road) e Giulia Giorgio (Bicifestival) tra le open donne, Samuele Scappini (Beltrami TSA Tre Colli), Matteo Valentini (Velo Club Reggio), Federico Bartolini (Bici Adventure Team), Natan Marezzi (Calzaturieri Montegranaro) e Simone Zecchini (Velo Club Reggio) tra gli open uomini.

Nelle fasce amatoriali primati di categoria per Ania Bocchini (Team Cingolani) tra le donne master, Nicolò Tonucci (Green Bike Alè) tra gli élite sport, Emanuele Poli (Team Borghi Racing) tra i master 1, Claudio Moronci (Team Cingolani) tra i master 2, Antonio Galeotalanza (Bonfanti Racing Team) tra i master 3, Francesco Corradini (Cicli Pengo) tra i master 4, Davide Montanari (Spilla Team) tra i master 5, Paolo Sorichetti (Passatempo Cycling Team) tra i master 6, Alessio Olivi (Team Cingolani) tra i master 7 e Carlo Cosentino (Forno Pioppi) tra i master 8.

A dare brio all’evento non solo gli adulti ma anche un colorito gruppo di bambini tesserati e non (circa una ventina) per la manifestazione promozionale di Gioco Ciclismo, il tutto accompagnato da musica e dalla voce dello speaker Cesare Natali. Due gli elementi di spicco “fuori corsa”: un pubblico appassionato e attento all’evolversi delle gare e, a seguire, una sorta di terzo tempo gastronomico a base di piadina con salsiccia offerta ai partecipanti e agli accompagnatori.

Con la presenza dell’ex iridato under 23 strada Filippo Baroncini, del plurimedagliato del cross Michele Potenza, del sindaco di Lugo Davide Ranalli e del commissario tecnico azzurro degli under 23 Marino Amadori, il comitato organizzatore ha il piacere di ringraziare gli atleti, i team e tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione nell’auspicio di poterla ripetere a Lugo per il 2024 e anche di recuperare l’appuntamento di Riolo Terme saltato giocoforza a causa dei danni dell’alluvione.