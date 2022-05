Con la pioggia Gasly dà spettacolo a Montecarlo. Ma torna a Faenza senza punti

Nella domenica harakiri della Ferrari, che ha buttato una doppietta praticamente certa, non sorride nemmeno l'Alphatauri. La scuderia di Faenza torna da Montecarlo con un pugno di mosche in mano, con Pierre Gasly e Yuki Tsunoda fuori dalla zona punti. Pierre Gasly, partito dalla 17esima posizione, ha sfruttato la pioggia che ha bagnato la pista prima della gara per arpionare un undicesimo posto. "Considerando Monaco e il suo tracciato, direi che possiamo essere soddisfatti per questo risultato - le parole del francese -. Quando ero sulla griglia ed è arrivata la pioggia mi si è stampato un sorriso in volto, perché sapevo che quella era la nostra opportunità per provare qualcosa di diverso per provare a rimontare".

"Ci siamo presi dei rischi - confessa il francese -. Ho chiesto le intermedie al primo giro perché non avevamo nulla da perdere. Siamo riusciti a passare alcune vetture, visto che avevamo il passo, e devo dire che dall’abitacolo è stato davvero emozionante. Ovviamente era difficile, scivolavo dappertutto, ma è stato davvero divertente perché guidavo al limite ed è questo il senso della Formula Uno. Siamo stati veloci in tutte le sessioni e anche in gara. Peccato chiudere appena fuori dalla zona punti, perché avremmo meritato di essere lì questo weekend".

Di poche parole Tsnuoda per raccontare la sua domenica "frustrante". Così il giapponese: "Non sono partito bene e al momento della bandiera rossa ero in 16esima posizione. Devo andare a vedere cosa è successo. Il passo della vettura in gara era buono e per la ripartenza abbiamo puntato sulla gomma media, purtroppo questa strategia non ha pagato". "La lezione principale di questo weekend è che dobbiamo avere un sabato pulito per sfruttare al meglio le opportunità della domenica", sentenzia il direttore tecnico, Jody Egginton.