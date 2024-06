Coppa dei Club, Ravenna presente alla Finale Nazionale

Ravenna sale sul trono della Coppa dei Club Emilia Romagna. Dopo anni di dominio del Pro Parma Academy, la Finale di quest’anno ha visto in campo due squadre di Ravenna e provincia per l’agognato titolo regionale. A diventare Campione Regionale è stato il Faenza Padel che dopo una intensa gara conclusasi solo dopo il misto di spareggio, ha sconfitto il Russi Padel per 3-2. Le due squadre, come finaliste, parteciperanno alla Finale Nazionale Padel MSP Italia, che si terrà al Club Pro Parma dal 12 al 14 luglio.

Inoltre, l’Emilia Romagna avrà due ulteriori rappresentanti, il Club Pro Parma appunto come terza classificata e il Bullet Padel come wild card. “Complimenti a tutte le squadre che hanno partecipato al Campionato Regionale – le parole del Presidente MSP Emilia Romagna Alessandro Lualdi - la nostra attività di padel non si ferma qui, perché tra settembre e ottobre prenderà il via la Coppa Emilia Winter Cup 2024.Nel frattempo è in programmazione una Summer Cup di cui a breve comunicheremo il regolamento”. Le finali nazionali potranno contare sul patrocinio del Comune di Parma e sul contributo della Regione Emilia-Romagna.

La Coppa dei Club 2024 può contare su diversi partner di prestigio: On Electric Charge Mobility, Tenax, Gimpadel, Gruppo Zatti, Optilook, Oiki e INC Hotels, mentre hanno confermato la presenza anche per il 2024 la TAP Air Portugal, Cisalfa Sport e Acqua Cottorella. Corriere dello Sport, Tuttosport, Today.it, Sport Club Magazine, PrimaPress e Mr PadelPaddle saranno anche quest’anno i media partner delle finali nazionali.