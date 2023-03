La Corsa della Bonifica e di Dante inaugura la stagione di Trail Romagna

Domenica 19 marzo alle 9.30, da Aquae Sport Center a Porto Fuori, parte la variegata stagione outdoor di Trail Romagna con la Corsa della Bonifica e di Dante. Tre i percorsi off road che abbracciano un territorio ricco di emergenze storiche e naturalistiche: due itinerari di 10 e 15 km aperti a tutti e uno di 22 km riservato ai runners che si insinua nel cuore della pineta di Classe fino alla quercia di Dante, fiancheggia la valle dell’Ortazzo, entra eccezionalmente nella riserva naturale integrale della Foce del Bevano e attraversa la pineta Ramazzotti seguendo l’itinerario della tappa 21 del Cammino di Dante.

La passeggiata più breve sarà anche l’occasione per conoscere meglio la storia della bonifica che, in questa zona a Sud di Ravenna, presenta ancora tracce evidenti di opere e manufatti come la Chiusa Rasponi, le sponde dei Fiumi Uniti ricchi di capanni e i canali delle antiche risaie. Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 16 marzo sul sito di Trail Romagna.