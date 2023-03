Da Faenza a Roma in bici in tre tappe per disputare la maratona nella capitale: l'avventura di Rita Gabellini e Elisa Benini

Domenica di gare su lunghe distanze per i portacolori dell'Atletica 85 Faenza. A Frosinonesi è disputata la seconda fase di Cds di marcia, dove la junior Matilde Ponti Gonelli nei 10 chilometri porta a casa un ottimo 14esimo posto, segnando il primato personale di 59'46", sotto l'ora di gara. L'incontro pre-gara con la campionessa olimpica di marcia Antonella Palmisano le ha portato bene. Alla maratona di Roma Daniele Bassetti ha concluso in 3h10'22", mentre Roberto Serasini in 3h23'36". Tra le donne, sempre nella Capitale, Rita Gabellini (categoria F65) ed Elisa Benini (F50) hanno concluso rispettivamente in 3h36'05" e 3h24'42" dopo aver raggiunto Roma in bicicletta, dividendo l'impresa in 3 tappe: Città di Castello, Terni e arrivando a Roma sabato in tarda mattinata.

Si passa poi alle mezze maratone: ad Imola, Stefano Baruzzi ha terminato la sua fatica in 1h29'45", mentre Anna Rita Pellizzari F55, prima di categoria l'ha completata in 1h34'61". Sara Carducci (categoria F40) seconda assoluta invece ha chiuso in 1h22'51" la mezza di Fossombrone, mentre Paola Bertolucci prima di categoria (categoria F60) ha terminato in 1h36’ in 3" la mezza di Novellara. A Cesena e Modena domenica si sono svolti i raduni di tutte le specialità. L'Atletica 85 Faenza è stata ben rappresentata da Filippo Paganelli per il settore velocità nella pista emiliana. Incontri sempre utili per confrontarsi con i propri coetanei.