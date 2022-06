Danza sportiva, al PalaCosta il saggio di fine stagione per quasi 100 ballerini

E’ in programma nella serata di venerdì, a partire dalle 20.30 al PalaCosta di Ravenna, la “Show Night” dell’associazione You and Me Danza Sportiva: ovvero la serata finale dei corsi 2021/22, che vedrà impegnati tutti gli atleti della scuola di via Girolamo Rossi, di cui è coordinatrice tecnica e artistica Maria Letizia Rullo.

In pedana un centinaio di praticanti di ogni età - dai 3 ai 90 anni - impegnati in diverse tipologie di danza sportiva, che daranno vita ad una serata ricca e decisamente variegata, aperta al pubblico. Fra loro anche le diverse coppie di campioni che hanno gareggiato (alcuni dei quali in maniera vittoriosa) al recente “The Star Championship”, il campionato del mondo di danza sportiva che si è svolto a Pieve di Cento.