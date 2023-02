Danza Sportiva: ottime prove ad Anagni in vista del campionato del mondo

Ancora un’ottima prova per gli atleti dell’associazione ravennate “You and Me danza sportiva” – seguiti dai maestri Maria Letizia Rullo e Francesco Bortone - alla Syllabus Cup andata in scena ad Anagni, in Lazio: l’ultimo impegno agonistico prima di “The Star Championship”, il campionato mondiale di danza sportiva in programma a Pieve di Cento dal 23 al 26 marzo, e la Senior Cup riservata alle coppie in programma sempre nel palasport della cittadina bolognese nel prossimo fine settimana, il 26 febbraio..

Ad Anagni, le coppie ravennati in gara erano due. Fra i giovanissimi, quella composta da Giorgia Scanu e Steven Salmin ha vinto la medaglia d’oro per la categoria; fra i senior, sono invece entrati in finale Maria Rosaria Calvano e Antonio Conte, con una performance davvero eccellente. Risultati che fanno ben sperare per la partecipazione della squadra ravennate all’evento mondiale di Pieve di Cento: dove lo scorso anno la squadra ravennate riuscì a conquistare una medaglia d’argento e una di bronzo.