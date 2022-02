Danza sportiva: ottimi risultati per gli allievi dell'associazione You and Me alla Syllabus Cup

Si è chiusa con tre primi posti, un terzo posto e diversi piazzamenti incoraggianti la partecipazione degli atleti dell’associazione sportiva You and Me di Ravenna alla Syllabus Cup di danza sportiva, andata in scena recentemente a Senigallia, ultima tappa del circuito nazionale prima dei campionati mondiali in programma a fine marzo a Pieve di Cento, nel bolognese.

Il team ravennate - guidato dalla coordinatrice tecnica e artistica della scuola, Maria Letizia Rullo – si è presentato a Senigallia con otto coppie, cinque junior e tre senior. E tre di queste giovani coppie sono salite sul gradino più alto del podio: si tratta di Giorgia Scanu e Steven Salmin nello slow waltz, Adele Monti ed Emanuele Dicorato nel valzer viennese, Gaia Calza ed Enea Monti nel samba. Terzo posto invece per Grazia Mazzeo e Alessandro Aversa nel quickstep; mentre Emma Baldini e Francesco Buffatti, alla loro prima gara assoluta, hanno ottenuto un ottimo settimo posto nella gara della rumba.

Piazzamenti subito dopo il podio per le tre coppie senior, formate da Raffaella Antonellini e Lorenzo Buffatti (tango), Mariateresa Mele e Nicola Briamonte (quickstep), Mariarosa Calvano e Antonio Conte (classe C open).

Grazie a questi risultati, l’associazione ravennate ha buone prospettive anche per la partecipazione all’imminente campionato iridato.

You and Me Danza Sportiva è un’associazione che ha sede a Ravenna in via Girolamo Rossi: una struttura polivalente di danza sportiva e ballo sociale per bambini, ragazzi e adulti.

Da anni offre la possibilità di frequentare corsi di ballo sociale in un ambiente amichevole; allo stesso tempo, ha creato un settore agonistico di danza sportiva e di avviamento professionale per bambini, ragazzi e adulti che intendono approfondire la conoscenza della danza attraverso la competizione.