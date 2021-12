Danza sportiva, pioggia di medaglie per il Kriterion ai Campionati regionali

Sabato 4 e domenica 5 dicembre a Budrio (BO) si sono svolti i Campionati Regionali di Danza Sportiva, disciplina che vanta negli ultimi anni un sempre maggiore numero di atleti e di appassionati. L’associazione sportiva Kriterion Officina dei Sogni di Cervia, guidata dal maestro Ettore Fantini ha mantenuto fede ai propri ideali portando in gara i suoi atleti iscrivendoli nelle varie discipline di Danza Sportiva che da oltre venti anni si insegnano in Kriterion, e tutti i sacrifici sono stati ripagati con una pioggia di medaglie.

Alcuni di loro, come i fratelli Alessandro e Gioia Gnoli, già medaglie d’oro agli ultimi Campionati Italiani di Danze Folk Romagnole, si sono ripetuti questa volta in tutte le discipline di Danze Caraibiche sia di coppia che in singolo mettendo in mostra eleganza e prestazione fisica insieme a un altissimo valore tecnico considerando soprattutto la loro giovane età. Ma non solo i due fratelli hanno onorato questo campionato, anche tutti gli altri atleti di Kriterion che vi hanno preso parte hanno contribuito con le loro performance, ognuno nella propria classe di gara.

Tra gli atleti che hanno conquistato le medaglie nelle varie discipline ci sono: Alessandro Gnoli, Gioia Gnoli, Mattia Cortelli, Emma Pozzi, Veronica Rocchi, Giulia Sasselli, Claudia Faedi, Pier David Fanti, Stefania Faticoni, Tamara Del Prete, Federica Gori, Michela Valdinoci, Mattia Zaccaria, Aurora Stambè, Eris Vuocolo e Monica Fantini.