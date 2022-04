Danza sportiva, una coppia ravennate due volte sul podio al mondiale "The Star Championship"

Enorme soddisfazione per l’associazione ravennate “You and Me danza sportiva”. Una giovane coppia dell’associazione, composta da Gaia Calza ed Enea Monti, ha vinto due medaglie al recente “The Star Championship”, competizione internazionale di danza sportiva per professionisti e amatori andata in scena al Palacavicchi di Pieve di Cento: una sorta di campionato mondiale, un evento unico che ha coinvolto più di 1300 coppie provenienti da tutto il mondo, divise nelle varie categorie.

Gaia ed Enea sono saliti sul podio per ben due volte: aggiudicandosi il titolo di vice-campioni del mondo nella categoria “danze standard” e la medaglia di bronzo nella categoria “danze latino-americane”. Ottime prove anche per altre due giovani coppie, quelle composte da Giorgia Scanu e Steven Salmin e da Adele Monti ed Emanuele Dicorato, entrambe giunte alla semifinale nelle rispettive categorie.

“Siamo davvero soddisfatti per questi splendidi risultati – sottolinea Maria Letizia Rullo, coordinatrice tecnica e artistica dell’associazione -: testimoniano sia il grande impegno e i sacrifici svolti da parte degli atleti che, più in generale, la crescita costante della nostra associazione. Qui si pratica uno sport sano, che fa stare bene e migliora l’aspetto fisico, mentale e sociale di chi lo pratica: se poi arrivano anche i risultati agonistici, non possiamo che essere ancor più felici”.