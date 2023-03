Scatta il decimo Ultra Trail di Casola Valsenio: oltre 120 iscritti

Sono già oltre 120 gli iscritti all’Ultratrail Casola Valsenio che domenica fa il suo ritorno nel calendario dell’offroad. La corsa ravennate, inserita nel calendario Uisp Emilia Romagna, riprende il suo posto, non solo come prova agonistica di qualità, ma anche come vettore privilegiato per far conoscere le bellezze della Valle del Senio. La gara, secondo atto del Trittico Valle del Senio 2023, si articola su due percorsi: il lungo di 52 km per 3.021 metri di dislivello ha raccolto per ora un terzo delle iscrizioni e darà a chi lo completerà 3 punti Itra per la partecipazione all’Ultra Trail du Mont Blanc; gli altri hanno scelto il tracciato più breve ma parimenti affascinante, con i suoi 21 km per 1.150 metri per la quale verrà attribuito un punto a ogni arrivato. Non va poi dimenticata la 10 km non agonistica che si svolgerà in alternativa alle due gare.

Partenza per tutte le prove in Piazza Sasdelli con la prova lunga che scatterà alle 6:00, quindi ancora con il buio considerando che nella notte ci sarà il cambio di orario, per cui sarà necessaria la lampada frontale. La 21 km inizierà invece alle 9:30. Sono rimasti ormai pochi posti a disposizione per iscriversi per la gara breve, al costo di 25 euro, scadenza il 24 marzo. Il ritiro dei pettorali potrà essere effettuato sempre in Piazza già al sabato dalle 14:00 alle 20:00. Premi per i primi 5 arrivati Under e Over e le prime 5 donne, oltre alle prime 3 società in base al numero di iscritti. A fine gara ricco pasta party, aperto anche agli accompagnatori al costo di 10 euro.