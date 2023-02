Di corsa a Fusignano: domenica torna la tradizionale "Fusoloppet"

Si correrà domenica 12 febbraio la Fusoloppet, la tradizionale maratonina fusignanese organizzata dalla Podistica Avis Fusignano. Il ritrovo è alle 8 in piazza Corelli per le iscrizioni, possibili fino a 20 minuti prima della partenza. Le partenze saranno scaglionate in base alla categoria, a partire dalle 9.30. La maratonina competitiva è inserita nel calendario «Corri per la salute», ed è la prima dell’anno del campionato provinciale Uisp di corsa su strada.

Saranno possibili anche camminate non competitive, su due percorsi (21,097 km come la maratonina e 8 km). Lungo il percorso saranno allestiti tre punti ristoro e all’arrivo ci saranno ciambella e vin brulè per tutti i partecipanti.

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Fusignano. Per ulteriori informazioni e iscrizioni, contattare il numero 338 2329085, oppure 339 6194614, email federicic@alice.it.