Di corsa e in bici con il cane: i vincitori della tappa di Milano Marittima del "CaniCross"

Grandissimo successo per la gara nazionale di selezione per i mondiali icf (che si terranno in Germania ad ottobre 2023) di canicross che si è tenuta a Milano Marittima domenica 11 dicembre , la prima volta nella provincia di Ravenna, e che ha coinvolto 117 atleti da tutta Italia ed anche alcuni dall'Europa.

Il canicross è uno sport cinofilo che coinvolge il binomio cane padrone e si divide in tre discipline: corsa con il cane, corsa in bike con il cane e corsa in scooter bike con il cane.

La gara è stata organizzata da canicross Romagna in collaborazione con il Rench di Pluto di Longiano e con l'approvazione di Canicross Italia e CSEN.,e con il patrocinio del Comune di Cervia.

Sul podio abbiamo avuto anche atleti romagnoli : secondo classificato Vito Fiore di Faenza già campione mondiale 2022 bike joring , Luca Pilato di Savignano sul Rubicone secondo classificato ,e già campione italiano in scooter bike 2022, Luca Dolci di Rimini terzo nella disciplina canicross.

Vincitori assoluti categoria bike joring Fabrizio Gallino della valle D'Aosta, Thomas bravo cat scooter bike dalla Valle d'Aosta, Categoria Canicross Enrico Calandri dall'Umbria, Chiara Capezzone cat canicross donne dal Lazio, Agata Zaremba cat scooter donne dal Veneto. Sara Mantovani cat bike donne dal Veneto.