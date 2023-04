Un corso di dodgeball per persone con disabilità

Lo sport come strumento di inclusione. Prosegue la proposta formativa e ludica del comitato Csi di Ravenna-Lugo in tema di disabilità. Sono infatti aperte le iscrizioni per un nuovo corso, di motoria e dodgeball adattato, riservato alle persone con disabilità, che si svilupperà il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 alla palestra ITIS “Nullo Baldini” di Ravenna in via Cassino 71/A.

Tale corso è organizzato da Gym Academy, società affiliata al CSI Ravenna-Lugo, in collaborazione con lo stesso Csi territoriale, e prenderà il via martedì 18 aprile. Si svilupperà sullo svolgimento di attività motorie con difficoltà calibrate in base alle esigenze e alle attività di ogni partecipante. Le lezioni prevedono anche attività propedeutiche al gioco del dodgeball, nota come palla avvelenata, adattato. L’attività sarà gestita dagli operatori sportivi per la disabilità formatisi nei corsi Csi, i quali faciliteranno lo svolgimento delle attività proposte.

“L’attività di dodgeball adattato era stata proposta anche quattro anni fa – ricorda Gabriella Zivanov, educatrice e referente del progetto – e aveva suscitato un tale interesse al punto da indurci ad organizzare un torneo a cui aderirono diverse squadre. Poi, il Covid ci ha costretto a sospendere tutta l’attività ma ora siamo nelle condizioni di riprendere con l’obiettivo di trovare una continuità e di arrivare nel 2024 a organizzare ancora un torneo, da riproporre poi ogni anno”.

L’iniziativa segue il corso per operatore sportivo per la disabilità, conclusosi da poco tempo e che ha visto una buona adesione. Prosegue inoltre, nelle palestre Itis e Montanari, il corso di basket per disabili, iniziato a settembre, che sta riscontrando un discreto successo anche per numero di partecipanti. Infine è in rampa di lancio, con inizio previsto nel mese di maggio, un nuovo progetto pensato per i diversamente abili, che si svolgerà il sabato mattina nei campi del Circolo Tennis Darsena. Sempre a maggio inoltre, nella giornata di giovedì 25, si terrà una festa di fine corso per tutte le attività adattate, che sostituirà la manifestazione “Correndo senza frontiere”.

“Continuiamo a proporre un’attività specifica per i portatori di disabilità perché crediamo molto nell’importanza di un’attività motoria organizzata e ben strutturata come strumento di crescita e sviluppo della persona sotto vari aspetti – commenta il presidente del CSI Ravenna-Lugo, Alessandro Bondi – ma anche perché sta aumentando una richiesta specifica per avviare e promuovere una progettualità di questo tipo”. Per informazioni e adesioni al corso di dodgeball adattato si può contattare il CSI di Ravenna-Lugo.