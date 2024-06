Anche due atlete ravennati alla gara nazionale di pole dance

Le atlete ravennati Marzia Celotti e Sara Suprani, dopo essersi qualificate alla competizione regionale di Bologna lo scorso aprile, si cimenteranno con atlete e atleti provenienti da tutta Italia gara nazionale di Pole Dance a Velletri (Roma). "L'affiatamento e l'impegno già dimostrati sosterranno le nostre atlete - afferma la direttrice sportiva di Fra Palo, Francesca Fabbri, che le accompagnerà in trasferta - La Pole Dance è uno sport impegnativo in cui figure aeree complesse vengono coordinate con movimenti fluidi sul palo. Marzia e Sara hanno già dimostrato la loro costanza e determinazione, perciò non resta che augurare loro anche buona fortuna".