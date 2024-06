Due meeting con buoni risultati nel finesettimana di Atletica 85 Faenza

Mercoledì 19 giugno a Rubiera si è disputato il meeting di mezza estate, mentre giovedì 20 a Castelfranco Emilia si è disputato il 14esimo Memorial Goldoni Benetti. Buoni risultati in entrambi i meeting, a Rubiera bene Pietro Panzavolta che corre i 2000 siepi per la prima volta e con 6’32”40 c’entra subito il minimo per partecipare ai campionati italiani di categoria a Molfetta, in Puglia. Bene anche Gioele Angeli che chiude i 3000m in 9’14”20, sotto l’attento sguardo del campione olimpico Stefano Baldini e del suo atleta neo-argento agli europei di Roma nella mezza maratona Pietro Riva.

A Castelfranco sempre una conferma da parte di Fiorenza Pierli, categoria F40, che vince i 1500m su tante ragazze più giovani con una bella progressione finale che la fa chiudere in 4’42”41. Bene anche la staffetta 4x100m delle nostre donne, Vittoria Bosi, Carolina Alvisi, Francesca Amadori e Giulia Gandolfi, che giungono seconde al traguardo con il tempo di 49”41. Seconda anche Francesca Amadori nella gara individuale dei 400hs con 1’03”61.