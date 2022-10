E’ il team Irina il vincitore del Trofeo Gruppo Hera alla prima ‘Go to Barcolana da Ravenna’

E’ il team Irina con il Farr 40 di Maurizio Guglielmo del Ravenna Yacht Club, il vincitore della ‘Go to Barcolana da Ravenna’, la nuova rotta di avvicinamento alla 54^ edizione della regata velica più grande del mondo, partita il 6 ottobre alle 16.30 da Marina di Ravenna e con l’arrivo del vincitore venerdì 7 ottobre al Golfo di Trieste



La ‘Go to Barcolana da Ravenna’, che copre una distanza di 95 miglia marine (circa 176 km), è una delle rotte di avvicinamento alla Barcolana, che si è tenuta ieri, domenica 9 ottobre. La regata collaterale, alla quale hanno partecipato barche con lunghezza maggiore di 8,46 m che facevano classifica alla regata triestina, è stata organizzata dal Circolo Velico Ravennate (CVR) in collaborazione con la Società Velica di Barcola e Grignano (SVBG), grazie alla partnership con il Gruppo Hera.



Il Farr 40 del team Irina si è classificato primo applicando i compensi ORC (che consentono la comparazione tra imbarcazioni di diverse dimensioni e caratteristiche su uno stesso percorso), ricevendo in premio dal Presidente della SVBG Mitja Gialuz, per la prima volta, il Trofeo Gruppo Hera, che poi passerà di mano in mano ai vincitori di ogni edizione con la formula 'Challenge perpetuo’.

Il primo Trofeo Gruppo Hera

Per la regata di avvicinamento “Go to Barcolana da Ravenna” è stato messo in palio per la prima volta il Trofeo Gruppo Hera, realizzato dalla studentessa Yuyu Zhao, vincitrice del concorso interno indetto dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna, con cui la multiutility ha attivato importanti collaborazioni nell’ambito del proprio progetto Scart, che da oltre un ventennio promuove il recupero e il riuso artistico delle risorse.

Nella sua forma a piramide, la scultura richiama la sagoma triangolare delle classiche vele delle barche. La scelta di questa figura geometrica è dovuta anche al fatto che, avendo un vertice, richiama quello raggiunto dal vincitore della regata. Ognuna delle tre facce triangolari è impreziosita con la tecnica del micromosaico, tipica della tradizione ravennate.