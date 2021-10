Enrico De Lorenzi trionfa per pochi centesimi al decimo "XC Pineta 1° Maggio"

Grande successo al decimo "XC Pineta 1° Maggio" a Ravenna per l'Asd Dorobike Team, il piccolo team romagnolo con sede a Castel Bolognese. In un clima galvanizzato per l'attesa di questa classica, il "mondiale delle pinete" organizzato egregiamente dal Sambi Team, si sono presentati al via tutti gli specialisti del curve e controcurve. Grazie ad un meteo non ancora prettamente autunnale, i bikers hanno potuto esprimere il meglio di se in un arena suggestiva, tipica del territorio rivierasco romagnolo.

Dopo un'ora e 16 minuti di gara è stato il portacolori del Dorobike Team, Enrico De Lorenzi a giungere sul traguardo a mani alzate, spuntandola di pochi centesimi su Claudio Reggiannini dell'Asd Verniabike. A completare il podio Mattia Capece. Ottima prova anche per Giovanni Pasini, quinto assoluto, e Franco Mariani 17esimo, entrambi secondi di categoria.