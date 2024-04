Equitazione, a Cervia proclamata la campionessa italiana del salto ostacoli

È Giulia Martinengo Marquet la campionessa italiana di salto ostacoli. L’amazzone friulana, 1° graduato dell’Aeronautica Militare, in sella a Calle Deluxe conquista il suo terzo titolo tricolore, lasciandosi alle spalle l’appuntato scelto Massimo Grossato, argento, e il cavaliere parmense Giuseppe Rolli, bronzo.

A due anni dalla vittoria di Francesca Ciriesi il Campionato Italiano Seniores Assoluto di Salto Ostacoli RWC 2024 riporta il rosa sul verde dello scenografico campo in erba del circolo ippico Le Siepi di Cervia. Dal ’67 ad oggi sono quattro le amazzoni che hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro del Campionato italiano assoluto: Manuela Bedini nel ‘94, Alessia Marioni nel ‘98, l’agente della Polizia di Stato Francesca Ciriesi, oro nel 2022, e per l’appunto Giulia Martinengo Marquet, che ha vinto il massimo evento nazionale della disciplina per ben tre volte: nel 2015, 2018 e 2024.

“In gara si spera sempre di far bene – ha dichiarato la tre volte campionessa italiana - specialmente in un campionato. Sapevo di poter contare su un cavallo all’altezza dell’impegno e che montando bene potevo dire la mia. Certo, la medaglia d’oro è la ciliegina sulla torta di due giornate fantastiche”.

Due giornate che, a dire il vero, erano iniziate nel peggiore dei modi venerdì con l’errore al primo ostacolo della prima prova. Una partenza che avrebbe scoraggiato chiunque. Ma non Giulia Martinengo, che non si è persa d’animo e anzi ha vinto la gara, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale, arrivata sabato al termine della seconda e decisiva prova.

Per i primi tre classificati dell’Assoluto, oltre alle medaglie azzurre, in palio c’erano gli ambitissimi lasciapassare per il concorso internazionale di Piazza di Siena. Obiettivo centrato dunque per Martinengo, Grossato e Rolli, che potranno entrare di diritto nella rosa dei cavalieri italiani in campo nella 91esima edizione della kermesse capitolina, in programma nell’ultimo fine settimana di maggio.

Tornando ai Campionati delle Siepi, nell’Interforze a squadre si è registrata la vittoria del team dell’Aeronautica (composto da Luca Marziani - Don't Worry B, Stefano Nogara - Zarah-Zeldenrust Z, Emilio Bicocchi – Divina e Giulia Martinengo Marquet - Pina Van De Moerhoeve), davanti a Carabinieri, Fiamme Oro ed Esercito.

A premiare i vincitori erano presenti i presidenti di: Fise - Marco Di Paola, Fise Emilia Romagna - Ruggero Sassi e Coni Emilia Romagna - Andrea Dondi, assieme ad Antonio Maione, direttore di RWC Italia – sponsor del Campionato Italiano Seniores Assoluto. “I nostri cavalieri hanno dato spettacolo in un Campionato assoluto avvincente e combattuto - ha detto il presidente della Federazione Di Paola -. Quest’anno Le Siepi festeggiano i 50 anni di attività, e per questo dobbiamo ringraziare la presidente Lalla Novo che, con la sua passione e il suo lavoro, conserva Le Siepi come meglio non si potrebbe e permette di fare sport di alto livello in un impianto attuale, moderno, funzionale e sempre molto frequentato che, non a caso, è apprezzato in tutt’Europa. Abbiamo assegnato tre pass per Piazza di Siena, un evento atteso a livello mondiale, con un milione di euro di montepremi. Avremo la possibilità di vedere all’opera i più forti binomi del mondo nel bellissimo ovale verde di Villa Borghese”, ha concluso Di Paola.

Le gare a Le Siepi riprendono già dal prossimo fine settimana con concorsi nazionali di salto ostacoli, i campionati regionali di fine maggio, il Circuito giovani cavalli, fino al grande evento dell’Adriatic Tour, formato da due concorsi ippici internazionali di salto ostacoli di altissimo livello che nei primi due week end di agosto porteranno a Cervia e dintorni presenze da tutta Europa.