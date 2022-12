Equitazione, Cervia ospita i Campionati italiani di salto ostacoli

Con l’assegnazione della terza edizione consecutiva degli Assoluti di salto ostacoli, oltre ai Campionati Interforze, Giovanili, Istruttori, Amazzoni, Ambassador e relativi Trofei e Criterium, l'ovale in erba del circolo ippico Le Siepi di Cervia diventa sempre di più la cornice ufficiale della manifestazione. E anche per il 2023, dal 20 al 23 luglio per l’esattezza, i percorsi vedranno la prestigiosa firma del numero uno dei direttori di campo Uliano Vezzani.

La campionessa in carica Francesca Ciriesi, atleta delle Fiamme Oro, con la vittoria della passata edizione è stata la quarta amazzone a scrivere il suo nome nell’albo d’oro del Campionato Italiano assoluto. Prima di lei ci erano riuscite solo Manuela Bedini nel 1994, Alessia Marioni nel ‘98 e Giulia Martinengo Marquet (2015 e 2018).

L’equitazione infatti è uno dei pochissimi sport in cui le donne gareggiano alla pari con gli uomini e alle Siepi si sta già lavorando al restyling dei campi gara per consentire ad amazzoni, cavalieri e cavalli di gareggiare al meglio e nella massima sicurezza.