Exploit a Cesena, Atletica 85 Faenza pigliatutto ai campionati provinciali di staffette

Domenica da ricordare per l'Atletica 85 Faenza, col settore giovanile che si è distinto a Cesena ai campionati provinciali di staffette che si sono disputati nel weekend. Tra gli esordienti ottimo secondo gradino del podio conquistato dalla staffetta 4x50 metri maschile con il tempo di 32”7, mentre tra le ragazze spicca la bellissima vittoria nella 4x100 metri in 56”6 che vedeva schierate Minardi, Iduozee, Savorani e Poli. Secondo posto nella 3x800 metri sia tra i ragazzi maschi, con Camporesi, Angeli e Bentini in gara, che le ragazze femmine, con Secrieru, Minardi e Sangiorgi, rispettivamente in 8’17”1 e 8’44”9.

I Cadetti della società manfreda hanno messo il loro sigillo in tutte le staffette previste: vittoria per le Cadette sia nella 4x100 metri in 53”4 che vedeva schierate Bagnaresi, Battilani, Zoli e Bertoni, che nella 3x800 metri in 10’53”8 con Suaci, Brouillaud e Ricci. Trionfo anche per i Cadetti nella 4x100 metri in 47”9 con Tagliaferri, Dotti, Iduozee e Rizzo, mentre nella 3X1000 metri super primo e secondo gradino del podio in 9’34”1 e 9’38”4 per i Cadetti, prima squadra composta da Visani, Vespignani e a Cattani, mentre il secondo team da Casalini, Verrillo e Panzavolta.

Per quanto riguarda le gare su strada, alla Corrida degli Scariolanti e Codigoro (Ferrara) di 9 chilometri vittoria assoluta per Gloria Venturelli e secondo posto per Fiorenza Pierli. All’Interamnia Run di Teramo di 10 chilometri prima assoluta Sara Carducci in 38’18”, mentre alla Fontevivo Run (Parma), sempre sulla distanza di 10 chilometriu, prima tra le F50 Elisa Benini in 41’53”, seconda F45 Manoela Baldi in 41’27” e seconda tra le F55 Nicoletta Pasello 42’21”. Alla 21 chilometri di Reggio Emilia prima tra le F40 e quarta assoluta Paola Braghiroli in 1h21’37”, mentre alla prima edizione della Rimini Half Marathon prima in 1h25’39” tra le F45 Federica Bustelli, ma brava anche Elisabetta Paolini in 1h36’38”.

Nella foto i Cadetti prima e seconda squadra della 3X1000