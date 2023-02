F1, ecco la nuova livrea dell’AlphaTauri: a Misano i primi giri della vettura 2023

Blu scuro, il bianco e il rosso portato dal nuovo sponsor polacco. In attesa del filming day martedì a Misano in vista dei test invernali in Bahrain dal 23 al 25 febbraio, la Scuderia AlphaTauri ha svelato a Newyork la livrea della monoposto che disputerà il campionato 2023 di F1. “La Formula 1 ha visto una crescente popolarità negli ultimi anni grazie a Netflix e ai social media - le parole di Franz Tost, Team Principal di Scuderia AlphaTauri -. È fondamentale continuare a crescere in questo mercato e sono felice che abbiamo lanciato la livrea 2023 qui a New York per dimostrare il nostro apprezzamento al pubblico statunitense. È emozionante che AlphaTauri abbia presentato la sua nuova collezione all’evento, poiché quest’anno è la prima volta che vende i suoi capi di abbigliamento in America”.

“Ho trascorso una fantastica settimana a New York - ha detto Yuki Tsunoda -. La location era perfetta sia per la nuova collezione di moda che per la nostra livrea 2023. I classici colori della Scuderia AlphaTauri si abbinano alla perfezione ai nuovi abiti e non vedo l’ora di provarli entrambi questa stagione”.

“È stata una grande esperienza partecipare al mio primo evento come pilota della Scuderia AlphaTauri - le affermazioni di Nyck de Vries -. Essere qui alla New York Fashion Week per rappresentare il marchio è davvero speciale per me e mi ha mostrato su cosa punta il brand. La livrea ha un aspetto fantastico e si può vedere come l’elegante collezione Autunno/Inverno l’abbia ispirata. Non vedo l’ora di vederla in azione in pista”.