F1, Yuki Tsunoda resta a Faenza anche nel 2025: rinnovato il contratto con la Racing Bulls

Yuki Tsunoda sarà un pilota della Visa Cash App Racing Bulls, l'ex Minardi e Toro Rosso per intederci, anche nel 2025. Debuttante in Formula Uno con l'Alphatauri nel 2021, nel corso degli ultimi anni il piccolo "Samurai" ha mostrato notevoli progressi: da puro talento naturale a pilota coerente, aggressivo e tecnicamente ben preparato. Nella sua stagione d'esordio, è arrivato addirittura quarto ad Abu Dhabi, centrando spesso la top ten. Finora quest'anno è andato a punti in cinque degli otto Gran Premi e nel Miami Sprint.

"Sono molto felice di restare ed è una bella sensazione vedere il mio futuro deciso così presto quest’anno - afferma il giapponese -. Per questo voglio ringraziare tutti quelli della Red Bull e della Honda che hanno giocato un ruolo così importante nella mia carriera e continueranno a farlo. Il team ha un grande progetto di sviluppo davanti a sé e sono entusiasta di farne parte. È bello sapere che tutti apprezzano tutto il duro lavoro che ho svolto e che la squadra crede che io possa aiutarla a salire più in alto sulla griglia".

Conclude Tsunoda: "Abbiamo già fatto evidenti progressi in questa stagione e questo mi motiva davvero a dare sempre il massimo ed è quello che continuerò a fare. Per il momento mi concentro sulle restanti gare di questa stagione, con l’obiettivo di portare a casa più punti possibile, crescendo sempre con la squadra, gettando le basi per fare ancora meglio il prossimo anno".