Faenza, sale l'attesa per la 100 km del Passatore: donati 5000 euro a sei realtà colpite dall’alluvione

Sale l'attesa a Faenza per la 49esima edizione della 100 km del Passatore, competizione valevole per assegnare i titoli nazionali assoluti e master Fidal 2024 della specialità 100 chilometri su strada. Partenza da Firenze, in Piazza del Duomo, alle 15 di sabato 25 maggio e poi la lunga corsa fino a Faenza. In occasione della presentazione svoltasi oggi a Palazzo Manfredi, l’Asd 100 km del Passatore ha effettuato donazioni di 5000 euro cadauna a sei realtà colpite dall’alluvione: ASD Oreste Macrelli, ASD Tiro a Segno Nazionale sezione di Faenza, Artistation School of Arts, Nuova Scuola Basket ASD, ANFFAS e Podistica Avis Castel Bolognese.

A meno di dieci giorni dalla partenza risultano oltre 3300 iscritti. Tra questi si contano 392 concorrenti romagnoli (di cui 180 faentini), 430 toscani (dei quali 80 fiorentini), 683 donne, 670 esordienti e oltre 120 atleti provenienti da 32 nazioni straniere. Come sempre sono numerosi i premi che saranno assegnati in occasione della Firenze-Faenza. Per quanto riguarda l’edizione numero 49 il primo classificato riceverà, oltre al primo premio, anche la Targa del Tribunato con dedica al compianto Alteo Dolcini, tra i fondatori della “Cento” e cui ricorre il centenario dalla nascita. Al primo uomo e alla prima donna che transiteranno al traguardo sarà consegnato inoltre un piatto di ceramica in ricordo di Pietro “Pirì” Crementi, venuto a mancare nel dicembre ‘21.