Faenza, i fotosub vincono il Campionato italiano per Società con Fabio Iardino e Virgina Salzedo

E’ del Centro Sub Nuoto Club 2000 il migliore team italiano di fotografia subacquea digitale. I fotosub faentini si aggiudicano il titolo nazionale per Società ai Campionati svoltisi al largo di Portoferraio all’Isola d’Elba nelle acque toscane del Mar Tirreno. E’ un’affermazione, contornata da buoni piazzamenti, che si aggiunge al successo individuale di Chiara Scrigner nella categoria delle macchine “Compatte”, dove Michele Sbrilli ha conquistato il quarto posto, cui si aggiunge il terzo posto di Fabio Iardino nella classifica generale individuale per la categoria “Reflex”.

Le immersioni per le gare dei Campionati Societari e degli individuali “Reflex” si sono succedute tra martedì e giovedì scorso, mentre la giornata di venerdì ha visto all’opera la giuria, che ha preso in esame le immagini proposte dai concorrenti con i quali c’è stato anche un previsto momento di confronto. Sabato a mezzogiorno sono state esposte le classifiche che hanno scatenato la gioia della delegazione faentina guidata dal presidente Antonio Marcelli e da coach Andrea Giulianini, il quale ha visto con entusiasmo rinverdirsi i fasti della fotografia subacquea del Centro Sub Faenza di cui fu protagonista anni fa; nel pomeriggio si sono svolte le premiazioni, a conclusione della manifestazione perfettamente organizzata dalla Federazione italiana Attività subacquee (Fipsas) in collaborazione con la Società “Gianfranco Bernardi Sub” di Firenze.

Nelle gare del Campionato per Società si sono cimentati, a squadre di due, Fabio Iardino e Virgina Salzedo, Marco Bollettinari e Maria Elena Crispino, Michele Sbrilli e Chiara Scrigner con l’apporto delle modelle Giulia Di Domenico e Lucrezia De Mari. Da regolamento i due componenti di ciascuna squadra si dovevano immergere contemporaneamente ma in campi di gara diversi, cercando di svolgere al meglio le 4 tematiche fotografiche che i Campionati richiedono, ovvero “Pesce” (l’immagine più bella di un abitante dei fondali); “Macro” (scatto ravvicinato di ciò che è molto piccolo); “Grandangolo” (ripresa allargata di un bel colpo d’occhio sul fondale) e il tema più creativo “Racconta il tuo mare”.

Il Campionato italiano di Fotografia Subacquea digitale per Società è stato dunque vinto dal Centro Sub Faenza (Iardino-Salzedo) con 75 punti, che ha piazzato al quinto posto la coppia Bollettinari-Crispino (44) e al nono Sbrilli-Scrigner con 31 su 16 concorrenti in rappresentanza di nove società. Nella classifica “Grandangolo” sempre primi Iardino-Salzedo (25), davanti a Bollettinari-Crispino (20) con Sbrilli-Scrigner sedicesimi (2); nella “Racconta il tuo mare” ancora primi Iardino-Salzedo (25), terzi Bollettinari-Crispino (16), tredicesimi Sbrilli-Scrigner (3); nella “Pesce” Iardino-Salzedo secondi (20), Sbrilli-Scrigner sesti (10), Bollettinari-Crispino dodicesimi (4); infine nella “Macro” terzi Sbrilli-Scrigner (16), undicesimi Iardino-Salzedo (5) e dodicesimi Bollettinari-Crispino (4).

Le gare della categoria “Reflex” hanno visto in acqua Fabio Iardino, Marco Bollettinari e Maria Elena Crispino. In classifica generale, su 26 concorrenti in rappresentanza di dodici società, Iardino è terzo (42 punti), Crispino quinta (41), Bollettinari ventesimo (12); nella “Racconta il tuo mare” primo Iardino (25 punti), seconda Crispino (20), Bollettinari settimo (9); nella “Grandangolo” Crispino quarta (13), Iardino sesto (10), Bollettinari ventiduesimo (1); nella “Pesce” Crispino nona (7), Iardino decimo (6), Bollettinari ventiduesimo (1); nella “Macro” diciannovesimo Iardino (1), venticinquesimo Bollettinari (1), ventiseiesima Crispino (1).

Va sottolineato che Giulia Di Domenico, nel Campionato Individuale “Reflex”, e Lucrezia De Mari, nel Societario, sono state premiate rispettivamente come migliore modella. “Primi per Società, primi nelle ‘compatte’, terzi nelle ‘reflex’: più di così… - cerca di commentare il presidente Marcelli, travolto dalla soddisfazione -. E non bisogna dimenticare gli altri ottimi piazzamenti. Faenza è tornata in vetta nella fotografia subacquea: quest’anno c’erano preparazione, voglia e determinazione di andare al massimo. Stavolta abbiamo ‘sbragato’: mai accaduto! E’ uno splendido inizio di stagione sportiva per tutto il Centro Sub Nuoto Club 2000: che sia di buon auspicio per tutti i nostri atleti”.