Faenza, venerdì arriva in città la gara podistica 'L'ultimo sopravvissuto'

Venerdì 27 maggio, Faenza ospiterà la manifestazione sportiva podistica sulle lunghe distanze ‘L’ultimo sopravvissuto’ (Backyard ultra) una particolare corsa ideata negli Stati Uniti e che porta all’estremo le capacità, fisiche e mentali, degli atleti che vi partecipano. L’iniziativa, in Italia, nasce dall’associazione sportiva dilettantistica ‘Tri4noma’, presieduta da Julius Iannitti, mutuando la formula originale, e coniugando sport e beneficenza. Le prime esperienze di questa particolare gara si sono svolte in Puglia, regione di origine del presidente Iannitti. Ora la manifestazione arriva a Faenza con lo scopo di raggiungere un numero sempre più ampio di atleti e amanti della corsa.



La gara, come detto, prende spunto dal format originale, la ‘Big dog’s backyard ultra’, nata nello stato del Tennessee. In Italia è presente dal 2019, in Puglia e più precisamente a Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, dove ha preso il nome de ‘L’ultimo sopravvissuto’. Le regole sono poche ma la forza di volontà e il fisico degli atleti potranno fare la differenza. Il percorso, ad anello, si sviluppa su una distanza di 6,7 chilometri. I partecipanti dovranno compiere il primo ‘giro’ con il tempo massimo di un’ora, ripetendo il percorso fino a quando le forze li sosterranno sempre con il tempo di un’ora. Per la cronaca, il detentore del record mondiale di questa curiosa e massacrante disciplina è un atleta belga che nel 2020 ha coperto oltre 500 chilometri in 75 ore: tre giorni e tre ore.

A Faenza, la zona di partenza e arrivo è stata individuata nel piccolo campo sportivo adiacente al complesso sportivo della palestra Lucchesi e il percorso si snoderà lungo ‘L’anello dei 4 ponti’ molto noto agli appassionati delle passeggiate che permetterà lo svolgimento della gara senza interferire con la vita e il traffico della città, cosa che ovviamente terrà al riparo i partecipanti che per la prima edizione sono una cinquantina.



“Faenza -spiegano gli organizzatori- è una città dall’indubbia bellezza e si trova in posizione strategica per ospitare atleti provenienti da tutta Italia. La vicinanza all’aeroporto di Bologna la rendono particolarmente adatta ad ospitare l’evento. Inoltre la città manfreda è conosciuta nel mondo podistico, quale luogo di arrivo della 100km del Passatore che si è svolta nei giorni scorsi ed ha la capacità di offrire, da un punto di vista logistico e delle strutture, soluzioni adeguate alla riuscita dell’evento”.

La partenza della manifestazione è fissata per venerdì 27 maggio alle 16 dal piazzale della Palestra Lucchesi in via Cimatti.