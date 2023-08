Fare sport e donare sangue: in campo per l'accoppiata vincente

Domenica 27 agosto la spiaggia del Bagno Corallo di Marina di Ravenna è stata protagonista della 18esima edizione della manifestazione sportiva "In campo per Donare", un torneo di racchettoni giallo-misto organizzato da Advs Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell'ospedale, con il patrocinio del Comune di Ravenna. L’iniziativa è diventata ormai un appuntamento fisso di fine estate ed ha un fine nobile: promuovere la donazione di sangue e plasma. Si tratta di un gesto semplice ma fondamentale per poter salvare molte vite e infatti durante l’intera giornata è stato ricordato più volte, invitando giocatori e spettatori a diventare donatori di sangue e plasma.

Il torneo vede 32 coppie miste uomo-donna, giocare incontri casuali a rotazioni in otto gironi con 7 games. In questo modo vengono garantiti lo spirito non agonistico della competizione e il bilanciamento del livello di preparazione delle squadre. La manifestazione ha avuto inizio alle 10 di mattina per poi protrarsi tutto il giorno, con la sola pausa del pranzo e della “merenda dello sportivo”, distribuita dai volontari di Advs Ravenna per far recuperare un po’ di energie agli instancabili giocatori.

Verso le 19:00 si è conclusa la sudata finale della 18esima edizione del torneo, che ha visto vincitori la coppia Stefania Melandri – Manuel Casadio, battendo Chiara Amadei ed Emanuele Matteucci che si sono classificati secondi. Medaglia di bronzo per Silvia Poggi e Giuseppe Filippi, seguiti al quarto posto dalla coppia Alessia Antonellini – Simone Dirani. Al quinto posto si sono posizionati Tessa Dimitrova e Maurizio De Vito, al sesto Angela Vincenzi con Davide Bassi, al settimo Elena Zanzi e Manuel Cavazzini, infine Rita Bacchini e Mattia Minelli si sono classificati ottavi.

Non sono mancati i palloncini colorati per tutti i bambini che giocavano in spiaggia e un piccolo punto informazioni, con i volontari dell’Associazione, per tutte le persone che volevano maggiori chiarimenti sulla donazione del sangue. Per tutti coloro che volessero maggiori informazioni sulla donazione di sangue può rivolgersi alla Segreteria Advs - Tel. 0544/403462 oppure andare sul sito internet www.advsravenna.it o visitare la pagina Facebook Advs Ravenna.