Tutto pronto per la finale del 'Superbowl italiano': a Ravenna la sfida tra Panthers e Guelfi

La finale del Campionato Italiano di Prima Divisione (IFL - Italian Football League) vedrà per la seconda volta consecutiva affrontarsi Parma Panthers e Guelfi Firenze, dopo la storica edizione nr. 42 dell’Italian Bowl giocata lo scorso a Toledo (Ohio) e vinta da Parma per 29 a 13. L’anno prima, allo Stadio Dall’Ara di Bologna, erano stati invece i fiorentini a cucirsi lo scudetto sulle maglie, battendo i Seamen Milano per 21 a 17. La sfida che ci attende sabato, a partire dalle ore 21 allo Stadio Benelli di Ravenna, appare dunque elettrizzante, con due squadre blasonate e motivatissime: da una parte i Panthers, che puntano al ‘back-to-back’, dall’altra i Guelfi, che hanno sognato per 12 lunghi mesi la possibilità di rivincita.

La sfida

Le due squadre arrivano in finale con due percorsi molto differenti. I campioni in carica, Panthers, hanno dovuto affrontare il turno di wild card, nel quale hanno eliminato per 29-20 i Frogs Legnano, una delle squadre dalle quali erano stati sconfitti in campionato. Poi, in semifinale, hanno fatto un sol boccone degli Skorpions Varese, leader della classifica, imbattuti e guidati dal QB ex NFL, campione del Super Bowl, quello vero, nel 2020, Ryan Griffin (votato MVP del Campionato IFL), e arriveranno a Ravenna con un agguerrito intento: ripetersi. Dall’altra parte i Guelfi Firenze, sconfitti all’esordio stagionale dagli Skorpions e poi dai Panthers a fine regular season, ma forti di un secondo posto ormai blindato in classifica, che ha garantito loro l’accesso alla semifinale. Partita questa, giocata in casa contro i Dolphins Ancona, battuti senza troppa fatica per 44 a 20.

Le differenze fra le squadre sono evidenti: due grandi difese e due attacchi stellari, quello bianco nero parmense guidato da un trio di americani incredibili, Ryan Minniti RB, Jaylin Parnell, LB (spesso con la palla in mano), Robbie Patterson QB a dettare il ritmo in cabina di regia e smistare pass per i mirabolanti ricevitori italiani, con Simone Alinovi e Dario Zatti su tutti, agli ordini del neo coach del Blue Team Brian Michitti, alla seconda stagione ai Panthers.

A Firenze si gioca a trazione quasi completamente italiana con Andrea Fimiani in regia, miglior QB in termini numerici del torneo sulle corse, capace di mischiare soluzioni personali e passaggi in egual misura, quando non prende palla Cosimo Casati, il “fauno” più veloce della IFL, atleta all purpose del torneo, secondo italiano, dietro i blocchi di una monumentale linea cui si è aggiunto di recente l’esperto Francesco Fanti. I tre americani Dejion Linch, DB e WR, Ryan De Luca, ad alternarsi a Fimiani in regia o a giocare da ricevitore, e Alex La Bella, WR, appena rientrato dopo un lungo infortunio, stabilizzano un team di talenti cui si aggiungono una serie di atleti di altissimo livello, come il RB Stefano Bartoccioni e i ricevitorI Niccolò Formosa e Giacomo Mibelli.

Le difese sono altrettanto temibili: Parma con una linea rinforzata dal rientro di Simone Bernardoni, un backfield attento e Parnell inesorabile placcatore con qualche comparsata di Minniti a difendere sui pass. Ottimo il backfield con Giovanni Caccialupi e Luca Montaresi a difendere si lanci. Firenze si basa su un organico granitico in cui Lorenzo Chiusi nel mezzo della linea assieme ai linebacker Diego Rinaldi e Alex Ferrari fanno la differenza, e a loro si aggiungerà anche Filippo Fort. Lorenzo Dalle Piagge e Giacomo Insom avranno il difficile compito di mantenere l’esterno o dare la caccia al QB avversario, linea di Parma, monumentale, permettendo.

Come da tradizione, l’Italian Bowl sarà anche una festa per tutto il movimento italiano, in puro stile a stelle e strisce, con un Village installato all’interno dello stadio dove i tifosi potranno trovare i food truck dell’immancabile street food, firmato La Saliceta Modena, e gli stand dedicati al merchandising e allo street and sportswear. Annunciata anche la presenza allo stadio della bandiera più grande d’Italia, 1600 mq di tessuto bianco-rosso-verde ad infiammare il patriottisimo italico nella finale dello sport più americano che c’è.

Gli altri match

Le sfide della lega di football italiano allo Stadio Benelli non sono però finite qui. Venerdì 5 luglio, ore 21, è infatti in programma il XXIV Nine Bowl (Finale Campionato Italiano a 9 giocatori – 9FL) che vedrà contrapposti Thunders Trento vedElephants Catania. Il giorno dopo, sabato 6 luglio sempre alle 21, si gioca il XXX Silver Bowl(Finale Campionato Italiano Seconda Divisione – IFL2), con la sfida tra Aquile Ferrara e Vipers Modena.