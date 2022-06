Tiro con l'arco, un fine settimana esplosivo per gli Arcieri Bizantini che conquistano 10 podi

Momento d’oro per gli Arcieri Bizantini che sembrano inarrestabili. Anche in questo primo fine settimana di giugno hanno letteralmente dominato le classifiche con 10 podi. Sabato 4 e domenica 5 giugno a Cavriago (RE), si è infatti svolto il “Campionato Regionale Targa CO e OL” e la “Coppa CRER AN” gara regionale dedicata agli archi nudi. Il Campionato Regionale regala un oro e due argenti individuali di classe. Medaglia d’oro e titolo di Campione Regionale di classe allievi CO, per il giovane Riccardo Venturi con il punteggio di 656 (328+328), suo nuovo record personale e di compagnia. Il punteggio purtroppo non gli consente di accedere alla fase successiva degli scontri diretti chiudendo con un buon 20° posto assoluto CO maschile. I due argenti arrivano invece dall’olimpico che, nella giornata di domenica, ha visto in gara Marcello Tozzola e Sofia Fuschini. Entrambi si guadagnano un buon secondo posto in fase di qualifica, vincendo la medaglia d’argento di classe: Tozzola per i master maschile con il punteggio di 609 (306+303) e Fuschini per le junior femminile con il punteggio di 548 (264+284). I buoni punteggi ottenuti permettono ai ravennati di giocare gli scontri diretti per il titolo assoluto, ma avversari particolarmente tosti fermano la loro corsa ai quarti. Entrambi chiudono la gara con il 6° posto assoluto. Nella divisione compound Denis Costantini chiude all’8° posto per la classe senior maschile con il punteggio di 673 (341+332) e 10° assoluto.

Altra storia sabato, nell’ambito della “Coppa CRER AN”, dove i bizantini hanno fatto man bassa di medaglie. Un’ Angela Padovani in grande spolvero, tira fuori dal cilindro una fantastica doppietta. Dopo aver chiuso al comando la classifica di classe per l’arco nudo master femminile con il punteggio di 523 (258+265) e aver vinto la prima medaglia d’oro, accede alla fase degli scontri diretti per il titolo assoluto. Poco margine per le avversarie che batte nei primi due scontri per 6-4 accedendo alla finale per l’oro dove, ancora una volta, lascia al palo l’avversaria vincendo per 6-2 e conquistando così la seconda medaglia d’oro e il titolo assoluto di Campionessa AN femminile. In ambito maschile, Marcello Tozzola chiude al terzo posto nella fase di qualifica conquistando la medaglia di bronzo per la categoria master con il punteggio di 602 (301+301). In corsa per il titolo assoluto vince 6-2 i primi due scontri e accede alla finale per l’oro, che perde però per 6-2 aggiudicandosi la medaglia d’argento assoluta per l’AN maschile. Nella stessa categoria Simone Pizzi 5° con il punteggio di 590 (291+299) e Massimo Venturi 11° con 536 (277+259). Dei due però solo Pizzi riesce ad accedere agli scontri diretti, e, dopo essere stato in vantaggio su Morini per 4-0, non riesce a tenere la barra e si fa rimontare perdendo per 4-6 e confermando il 5° posto nella classifica assoluta. Ottime prestazioni e doppietta anche per la squadra maschile AN, che dopo essersi piazzata seconda in qualifica vincendo la medaglia d’argento di classe master maschile con 1728 punti (nuovo record di società), debutta agli scontri diretti per il titolo assoluto. Tozzola-Pizzi-Venturi vincono sull’Ypsilon Arco Club in semifinale per 5-3 aggiudicandosi la finale per l’oro, dove però devono cedere il passo ai forti atleti del Re Bertoldo ma vincendo una meritata e storica, per la società, medaglia d’argento assoluta arco nudo maschile. Sempre in tema di squadre, la manifestazione prevedeva anche gli scontri mixed team, ovvero lo scontro a coppie miste formate dai due atleti, uno maschile e uno femminile, della stessa società con il punteggio più alto ottenuto in qualifica. Tozzola-Padovani vincono nettamente sugli atleti della Comp.Arc.e Bal.Formigine in semifinale, ma devono cedere il passo agli atleti dell’Arco Ypsilon Club in finale, vincendo la medaglia d’argento mixed team AN. Con questo ultimo risultato Tozzola nel fine settimana si mette al collo ben 6 medaglie (tra le individuali e di squadra) mentre la Padovani 3. Un fine settimana da incorniciare.