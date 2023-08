Football americano, 40 anni dalla nascita della squadra giallorossa: i Chiefs ospitano le "leggende" della Nfl

Un momento storico da festeggiare con ospiti "leggendari". I Ravenna Chiefs sono pronti a sparare i primi, entusiasmanti fuochi d’artificio della stagione 2023-2024, per iniziare col botto l’annata sportiva che celebrerà, di fatto, il quarantennale dalla fondazione della squadra giallorossa. La squadra romagnola di football americano si prepara infatti a ospitare il prestigioso "American Bowl International Camp". Dall'1 al 3 settembre, presso l’ex ippodromo Candiano di Ravenna, neofiti ed appassionati avranno la possibilità di partecipare ad una “tre giorni” di sport e divertimento, allenati per l’occasione da uno staff composto di autentiche leggende della NFL e del football americano.

I nomi scelti per comporre il coaching staff di questo straordinario evento, del resto, parlano da soli: sei straordinari professionisti. Il nome più altisonante è senza dubbio quello di Mike Singletary, il “Cuore della difesa”, leggenda dei Chicago Bears nel ruolo di middle linebacker, campione NFL nel 1985, difensore dell’anno in NFL nel 1985 e 1988. “Samurai Mike” ricoprirà il ruolo di Guest Star Coach, e avrà al suo fianco l’ex compagno di squadra Shaun Gayle, defensive back e capitano di quegli storici Chicago Bears dell’85, che parteciperà al Camp nel ruolo di Defensive Back Coach.

Insieme a loro, nel ruolo rispettivamente di Defensive Coordinator e Wide Receiver Coach, ci saranno altri due “totem” della NFL: si tratta del mitico John Holecek, membro della Chicago Sport Hall of Fame e per oltre 15 anni head coach al College Loyola Academy, e dell’instancabile Kris Haines, autentico veterano del Camp, membro della Cotton Bowl Hall of Fame e protagonista come Quality Coach nello staff dei Roosters Romagna vincitori del Ninebowl 2022. A completare il coaching staff dell’evento, accanto alle leggende americane, ci saranno altri nomi di rilievo, come Sebastian Serrano, ex Head Coach della nazionale portoghese ed ex Offensive/Defensive Coordinator della nazionale spagnola, e Ugo Arcangeli, storico membro dei Guelfi Firenze nel ruolo di Quarterback e successivamente Head Coach delle giovanili, fondatore della Twelve Academy e ideatore del progetto “Scuola di volo”, che si dedica allo sviluppo e all’allenamento specifico dei QB in Italia. La kermese sarà anticipata da un incontro di presentazione giovedì 31 agosto a Palazzo Rasponi.