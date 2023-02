Football americano, per i Roosters Romagna è l'ora del debutto: prima sfida contro gli Hogs

Dopo circa cinque mesi di intensa preparazione sul campo, di costante lavoro fisico e tattico, finalmente per i Roosters Romagna il debutto in Seconda Divisione è arrivato. Sabato 25 febbraio, sul terreno amico del campo di Marina di Ravenna, la compagine romagnola scenderà in campo per affrontare gli Hogs Reggio Emilia, primi avversari della Regular Season 2023 di football americano.

Per i ragazzi di coach Paci e del suo staff si preannuncia un esordio sicuramente impegnativo e molto sentito, non solo perché si troveranno di fronte ad una squadra di grande tradizione, che milita già da molte stagioni in Seconda Divisione. La partita inaugurale è un momento sempre delicato in una stagione sportiva, è la prima reale opportunità di vedere i frutti del duro lavoro svolto nei mesi invernali, tra allenamenti e preparazione tecnica e tattica.