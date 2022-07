Football americano, torna l'appuntamento sulla spiaggia con il torneo estivo dei Chiefs

Sulla spiaggia di Marina di Ravenna si torna a giocare a football americano. Appuntamento sabato 6 e domenica 7 agosto con Chiefs a La Playa, il torneo di flag football su spiaggia (versione del football americano senza contatto) che quest’anno raggiunge la sua VI edizione, e dopo un paio d'anni di "stop forzato" torna per incontrare curiosi e appassionati.

Il torneo, che si svolge fra i bagni Peter Pan e Hookipa, è aperto a tutti, chiunque voglia provare a lanciare, ricevere e correre con quella “strana” palla è benvenuto. I più inesperti saranno accolti da team locali e schierati in campo.

All’evento parteciperanno molte realtà del football americano provenienti da tutta Italia, sarà quindi una bella occasione per il pubblico presente per ammirare del buon football giocato ad alti livelli.

Sabato appuntamento dalle 9 alle 10 per registrazione e check dei team iscritti con possibilità di iscrizione sul posto a singoli giocatori (che verranno assegnati a squadre locali) con consegna player pack ad ogni partecipante. Dalle 10 alle 19 svolgimento della fase a gironi. Domenica dalle 10 alle 18 si giocano le fasi finali e a seguire ci saranno premiazioni e aperitivo di chiusura.