Football, storico traguardo per i Ravenna Chiefs: celebrato il 40esimo anniversario insieme alle 'vecchie glorie'

Celebrare la propria storia, e continuare a costruirla giorno dopo giorno. Il 13 giugno si è celebrata la grande festa dei Ravenna Chiefs, che hanno festeggiato i primi 40 anni della loro vita sportiva al ristorante La Campaza, con una cena ricca di ricordi e spirito di gruppo. E mentre tante "vecchie glorie" si sono adoperate con energia e passione per l'organizzazione dell'evento, festeggiando ed onorando il passato della squadra, le giovani leve non hanno voluto essere da meno, continuando a lavorare per il presente e per la riuscita delle tante iniziative che, nelle prossime settimane, vedranno protagonista la città bizantina. Prima fra le occasioni di festa sarà l'Italian Bowl che si disputerà il 29 giugno proprio allo stadio Benelli di Ravenna.

Alla festa del 13 giugno hanno partecipato oltre 150 membri storici e attuali dei Ravenna Chiefs, protagonisti del passato e del presente. È stata una serata ricca di ricordi, amicizia e passione, allietata dal saluto di alcuni degli ospiti tornati per l'occasione a Ravenna, come lo storico head coach Steve Campos, guida della squadra nel suo primo campionato di Serie A nel 1987, o come John Green, che negli stessi anni è stato uno dei primi giocatori americani a vestire la maglia dei Chiefs. Attraverso le numerose fotografie e i video che si sono susseguiti sul maxischermo si è assistito alle testimonianze di tanti ex giocatori e allenatori, protagonisti negli anni delle tante sfide disputate sui campi di gioco di tutta la penisola.

Tanti sono stati anche i video messaggi arrivati da ex star della NFL (Mike Singletary, John Holecek, Shaun Gayle) e da altri protagonisti del football americano italiano e romagnolo, che pur non riuscendo a partecipare all'evento non hanno fatto mancare il loro caloroso. È stato toccante, inoltre, il ricordo di tutti gli ex membri della squadra purtroppo scomparsi, ricordati nei video e salutati da calorosi applausi e qualche lacrima dai presenti. Al termine della serata, le parole dell'attuale presidente dei Chiefs, Alberto Rigon, hanno ribadito il messaggio più importante: "l'amore per questi colori e per il football americano, oggi come quarant'anni fa, è più vivo che mai a Ravenna; la passione di quei ragazzi che, in quell'ormai storico 1984, hanno fondato per primi la squadra, è stata trasmessa negli anni ai tanti, tantissimi giocatori e appassionati che si sono avvicinati a questo sport, raccogliendo di volta in volta l'eredità dei predecessori, e allo stesso modo trasmettendola alle nuove generazioni".

Ora la stessa Federazione ha, nei fatti, riconosciuto l'importanza della città di Ravenna nella storia del Football Americano in Italia, designandola come sede per l'Italian Bowl 2024, ovvero le Finali Nazionali di questa stagione. Lo stadio Benelli sarà teatro del XLIII Super Bowl, che si disputerà il 29 giugno alle ore 21.00 e vedrà in scena le ultime due squadre vincitrici del titolo nazionale, con i Panthers Parma detentori del trofeo che sfideranno i Guelfi Firenze, campioni nel 2022. I Chiefs vivono con grande orgoglio e soddisfazione la possibilità di ospitare nella propria città queste tre serate di grande football. Proprio in vista dell'evento, i giallorossi hanno deciso di organizzare un Open Day promozionale, aperto a tutti gli appassionati e gli interessati: l'incontro, fissato per sabato 22 giugno al Parco Teodorico, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, sarà un'occasione per ricevere informazioni e voucher per l'acquisto dei biglietti dell'Italian Bowl, conoscere meglio la squadra e avvicinarsi al mondo dell'American Football.